Америка приостанавливает поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
22:36 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники во властных кругах Вашингтона.
По их сведениям, Белый дом планирует произвести пересмотр продажи высокоточных боеприпасов ОАЭ и истребителей F-35 Саудовской Аравии.
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