Три человека пострадали при пожаре на пороховом заводе в Перми
09:20 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека пострадали во время пожара на пороховом заводе в Перми, они направлены в ожоговый центр. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс- службе краевого Минздрава.
"По предварительным данным, в происшествии пострадало три человека (все - мужчины). В данный момент они госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.
В связи с инцидентом на пороховом заводе на месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее ТАСС сообщал, что сообщение о пожаре поступило в 08:30 (06:30 мск), ликвидация объявлена в 09:22 (07:22 мск), площадь пожара составила 50 кв. м. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, угрозы жизни и здоровью населения нет. В тушение пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 61 человек и 12 единиц техники.
Федеральное казенное предприятие "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.
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