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НОВОСТИ

Жители России больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию

09:32 28.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Россияне больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года.  Эхо Москвы

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