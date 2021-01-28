Уровень восприятия коррупции в РФ равен Габону и Мали - Transparency International
12:00 28.01.2021 Источник: РБК
По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.
Эксперты предупредили, что системная борьба с коррупцией в стране до сих пор подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.
НОВОСТИ
- 13:05 28.01.2021
- "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении
- 13:00 28.01.2021
- ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии
- 12:32 28.01.2021
- В Польше вступил в силу запрет абортов по причине патологии плода
- 12:20 28.01.2021
- Увольнять сотрудников из-за азартных игр приходилось 7% работодателей - опрос
- 12:05 28.01.2021
- Блинкен заявил о поддержке стран в их споре с Китаем в Южно-Китайском море
- 11:32 28.01.2021
- В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом
- 11:20 28.01.2021
- Якутский шаман Габышев принудительно помещен в психбольницу
- 11:05 28.01.2021
- Ученые нашли патоген, сходный с коронавирусом на 92,6%, в образцах 2010 года - СМИ
- 11:00 28.01.2021
- Курс доллара на Мосбирже превысил 76 руб., евро - 92 руб.
- 10:32 28.01.2021
- Национальный комитет республиканцев не будет выдвигать кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать