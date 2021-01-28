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Блинкен заявил о поддержке стран в их споре с Китаем в Южно-Китайском море

12:05 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отвергают территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, выходящие за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Госдепартамента по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с коллегой из Филиппин Теодоро Локсином.

"Госсекретарь США подчеркнул важность Договора о взаимной обороне и его применения касательно нападений на вооруженные силы Филиппин, суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море, - говорится в тексте. - Энтони Блинкен также отметил, что США отвергают притязания Китая на морские территории в Южно-Китайском море, которые выходят за рамки морских зон, на которые Китаю разрешено претендовать согласно международному праву, как это отражено в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Госсекретарь заверил в поддержке стран Юго-Восточной Азии перед лицом давления Китая".

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

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