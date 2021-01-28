Увольнять сотрудников из-за азартных игр приходилось 7% работодателей - опрос
12:20 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увольнять сотрудников за нарушения, связанные с увлечением азартными играми, приходилось 7% работодателей. При этом, по данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, чаще всего злоупотребления персонала азартными играми выявляли в IT-компаниях.
Согласно исследованию, в малом бизнесе, увольнений игроманов за проступки чуть больше, чем в средних и крупных компаниях - 9% против 3% и 5% соответственно.
Самой большой доля увольнений, связанных с нарушением корпоративных правил из-за увлечения азартными играми и тотализатором, оказалась в IT-компаниях (17%), банковских и финансовых организациях (8%).
Как отмечают аналитики сервиса, в качестве причин для увольнения представители работодателей называли хищение имущества компании для покрытия игрового долга, а также невыход на работу.
В опросе, который проводился 12-20 января 2021 года, приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов России.
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