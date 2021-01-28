ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации. Об этом сообщает корр. ТАСС из Совета Европы.

За проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.