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"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении

13:05 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России, передает корреспондент ТАСС.

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