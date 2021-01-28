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В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание

13:20 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил здание. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание. Пострадавших там нет", - сказал собеседник агентства.

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