В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание
13:20 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил здание. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
"По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание. Пострадавших там нет", - сказал собеседник агентства.
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