Система спутников Starlink может финансироваться Пентагоном - Рогозин
14:00 28.01.2021 Источник: Интерфакс
Создаваемая компанией SpaceX система глобального интернет-покрытия системы Starlink может финансироваться Пентагоном, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Так он прокомментировал в своем телеграмм-канале сообщения СМИ о получении компанией субсидии на обеспечение спутниковым интернетом отдаленных районов по проекту Starlink.
"Ну да, это субсидии Федеральной комиссии по связи США для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности. Там бюджет общий 20 млрд долларов на 10 лет! Осталось узнать, сколько этой компании еще платит Пентагон для управления с помощью этой системы своими ударными беспилотниками, а также для поддержания связи со спецподразделениями", - написал Рогозин.
Ранее глава "Роскосмоса" неоднократно заявлял, что в госкорпорации с уважением относятся к компании SpaceX и ее главе Илону Маску, но критически воспринимают россиян, которые излишне превозносят достижения американского бизнесмена.
"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний", - отмечал Рогозин.
При этом в госкорпорации неоднократно обвиняли SpaceX в недобросовестной конкуренции, в частности инициировании санкций против российской космической отрасли и применении демпинговых цен.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
На конец января 2021 года, орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов Starlink, которые выводились на орбиту начиная с мая 2019 года.
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