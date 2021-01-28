Песков сообщил, что не ознакомился с расследованием об убийствах, к которым могут быть причастны предполагаемые сотрудники спецслужб - СМИ

14:12 Источник: Интерфакс

В Кремле не читали последнее расследование о предполагаемых сотрудниках ФСБ, в котором утверждается, что они могут быть причастны к серии убийств.

"К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "зачастую их качество не является основанием для такого знакомства, просто не хочется тратить время".