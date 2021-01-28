В Подмосковье открыли новый путепровод
13:22 28.01.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Такие путепроводы делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Стоять по 1-1,5 часа возле закрытого шлагбаума никому не нравится – люди опаздывают, испытывают сложности. Поэтому у нас реализуется большая президентская программа. Сергей Семёнович активно помогал с этим путепроводом, этот объект не первый и не последний, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы реализуем сейчас 27 проектов в разных совершенно частях Московской области. Следующий – один из самых долгожданных – в Лобне. Я очень надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее возвращаться домой, передвигаться по Москве и по области. Хочу сказать слова благодарности строителям. У нас они научились строить и сдавать объекты досрочно».
Ранее на единственном в Жаворонках светофорном железнодорожном переезде поток автомобилей образовывал пробку. С открытием путепровода Минское и 2-е Успенское шоссе будут связаны напрямую. Это значительно улучшит транспортную доступность для 18 тыс. жителей. Время в пути сократится с 50 до 1 минуты.
«Объект сравнительно небольшой, но очень важный для многих автомобилистов Москвы и Московской области, так как появляется возможность с комфортом доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД», – отметил Сергей Собянин.
Путепровод в Жаворонках построен в партнерстве с правительством Москвы, чтобы сделать передвижение жителей области и столицы как можно комфортнее. В рамках совместного проекта планируется также строительство развязки на пересечении Можайского и 2-го Успенского шоссе и реконструкция Кокошкинского шоссе до 4 полос.
Благодаря сотрудничеству столичных и подмосковных властей реализуется и множество других проектов. Самые знаковые – ЦКАД и МЦД, которые стали прорывом в развитии транспортной сферы.
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