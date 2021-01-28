Навальный по видеосвязи из СИЗО будет участвовать в заседании суда по своей жалобе
15:32 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блогер Алексей Навальный будет участвовать в заседании Мособлсуда, где рассмотрят жалобу на продление срока его задержания, по видеосвязи, сообщает корр. ТАСС из суда.
Перед началом заседания в зале приставы и сотрудники суда установили оборудование для видеосвязи с СИЗО "Матросская Тишина", где содержится блогер. Один из участников процесса сообщил ТАСС, что Навальный будет участвовать дистанционно. При этом сам блогер в тексте жалобы указал, что хотел бы лично присутствовать в суде.
Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.
Адвокаты Навального обжаловали решение о продлении срока его задержания. Они усмотрели нарушение состязательности в процессе, который проходил в здании полиции без предварительного уведомления сторон и в обстановке, препятствующей объективному ходу процесса.
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