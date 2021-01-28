0
0
78
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы"

15:00 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны пресекли попытки "взрывать дома и улицы", а также раскрыли каналы поставки боеприпасов и взрывчатки.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - сказал белорусский лидер в четверг на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 28.01.2021
В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
0
18
15:32 28.01.2021
Навальный по видеосвязи из СИЗО будет участвовать в заседании суда по своей жалобе
0
87
15:12 28.01.2021
Иран заявил об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе - ТВ
0
104
14:56 28.01.2021
Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам
0
124
14:32 28.01.2021
Рубль упадет вместе с долларом в случае краха последнего - эксперт
0
208
14:12 28.01.2021
Песков сообщил, что не ознакомился с расследованием об убийствах, к которым могут быть причастны предполагаемые сотрудники спецслужб - СМИ
0
234
14:00 28.01.2021
Система спутников Starlink может финансироваться Пентагоном - Рогозин
0
234
13:32 28.01.2021
Призывы к незаконным акциям не останутся без ответных мер - Песков
0
244
13:22 28.01.2021
В Подмосковье открыли новый путепровод
0
233
13:20 28.01.2021
В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание
0
225

Возврат к списку