Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны пресекли попытки "взрывать дома и улицы", а также раскрыли каналы поставки боеприпасов и взрывчатки.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - сказал белорусский лидер в четверг на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БелТА.