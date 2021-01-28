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НОВОСТИ

В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна

16:00 28.01.2021

Несколько сотен противников действующих властей Армении в четверг после полудня собрались у здания кабмина на площади Республики с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

"Пашинян является уголовным преступником, он сделал все, чтобы мы проиграли войну. Он должен уйти в отставку, а Генеральная прокуратура должна арестовать его", - заявил один из инициаторов акции протеста кинорежиссер Аршак Закарян.

В настоящий момент участники акции протеста шествием направляются к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы потребовать от генпрокурора республики Артура Давтяна возбудить уголовное дело в отношении Пашиняна.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами отставки Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян пришел к власти на фоне массовых протестов в 2018 году. Тогда под давлением митингующих действующий на тот момент премьер-министр Серж Саргсян ушел в отставку. Парламентское большинство 8 мая избрало Пашиняна новым главой кабмина.

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