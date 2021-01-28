Человек после вакцинации может быть носителем коронавируса - глава НИИ гриппа
16:32 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человек, который прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, может остаться ее носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики, сообщил на пресс-конференции в четверг и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
"Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. <...> Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других", - сказал Лиознов.
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