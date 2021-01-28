Почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости - Котяков
17:00 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 21 млрд рублей заложен в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости. Уровень занятости в России вернется к допандемическим показателям, если до конца года трудоустроится миллион человек, об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В целом по всем субъектам Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
По словам министра, цель - до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей. "Для этого нам необходимо трудоустроить как минимум еще миллион наших граждан", - добавил Котяков.
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