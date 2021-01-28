В СПЧ в целях борьбы с коррупцией предложили сократить госаппарат

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В СПЧ предложили сократить госаппарат в целях борьбы с коррупцией. Там пояснили, что административная реформа приводит лишь к увеличению численности чиновников, что не решает проблему.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«У нас административные реформы заканчиваются увеличением политического аппарата. Почему так получается? Если мы будем думать о сокращении, процесс должен быть естественным. Убираем функцию — убираем чиновников. Сейчас боятся определённые наши, в том числе и политические, руководители, они боятся убрать чиновников, думая, что убирают лояльный класс. Это неправда. Чиновники уже давно не лояльны, они могут говорить одно на работе, а на кухне говорить совершенно другое. Уменьшение госаппарата — естественно будет снижение коррупции».

Кабанов пояснил, что для глобального решения этого вопроса необходимо изменить саму систему борьбы с коррупцией. По мнению собеседника радиостанции, уголовная ответственность не даст нужных результатов.

«Убрали гаишников с дороги, поставили камеры, личного общения нет — значит, уменьшилась коррупция, она ушла. Сделали систему одного окна, чтобы платить за загранпаспорт и за какие-то справки, и за пять лет человеческий фактор ушёл. Но появляются другие, естественно. Это на самом деле проблема, но она тоже решается. Она решается именно процедурно. Сажать можно сколько угодно. Мы можем посадить большое количество государственных лиц, но если мы не изменим структуру, на их место придут такие же, и они будут то же самое брать. Поэтому у нас сейчас процесс наказания чиновников-коррупционеров, этот процесс жёсткий».