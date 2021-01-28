Население РФ в прошлом году сократилось более чем на полмиллиона человек - СМИ
17:40 28.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Последний раз существенное сокращение населения было зафиксировано в 2005 году. Эхо Москвы
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