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НОВОСТИ

Собянин: Общие собрания собственников можно проводить на единой онлайн-платформе

17:58 28.01.2021

Жители московских многоквартирных домов с сегодняшнего дня могут решать общедомовые в онлайн-формате. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2018 года специальый проект «Электронный дом» работал в пилотном режиме, а в 2020 году он был перезапущен с новыми опциями. «С сегодняшнего дня все москвичи смогут решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах, и проводить общие собрания собственников в онлайн-формате - на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва», - отметил градоначальник.

По его словам, теперь собственники могут полностью управлять своим домом через интернет, например, публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в обслуживающую дом управляющую компанию.

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