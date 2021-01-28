Глава Роспотребнадзора надеется, что откзаться от масок можно будет уже в этом году

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", - сказала она в четверг в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.