В России нет распространения "британского" штамма коронавируса - Попова

18:51 Источник: Интерфакс

В РФ нет распространения "британского" штамма коронавируса, и все обнаруженные ранее в стране мутации COVID-19 нейтральны к человеческому организму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока распространения этого вируса в РФ мы не видим", - сказала Попова в интервью "Первому каналу" в четверг.

Она добавила, что российские ученые обнаружили в стране около 1500 мутаций коронавируса.

"Но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении вирус и человеческий организм", - добавила она.