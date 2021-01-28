Росстат отметил рост цен на бензин с 18 по 24 января

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 января 2021 года выросли на 13 коп. и составили 46,35 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 14 коп. - до 43,7 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 коп. - до 47,45 руб. за литр, Аи-98 - на 10 коп., до 54,11 руб. за литр. Цены на дизельное топливо подросли на 5 коп. - до 48,94 руб. за литр.