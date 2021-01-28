По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек - Росстат

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составило 19,6 млн или 13,3% по итогам января-сентября 2020 года. В третьем квартале число бедных увеличилось на 1,2 млн человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 18,8 млн, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства. Отмечается, что в 2019 году за 9 месяцев в РФ насчитывалось 19,2 млн бедных (13,1%).

"По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек или на 0,8 п. п.", - говорится в сообщении Росстата. В 2019 году за третий квартал число бедных составило 17,6 млн человека.