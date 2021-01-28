У Германии скоро может появиться свое лазерное оружие
20:11 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление по закупкам Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) выдало разрешение на испытание лазерного демонстратора на борту германского фрегата в открытом море. Об этом сообщили в четверг компания Rheinmetall ("Райнметаль") и концерн MBDA (МБДА).
Как ожидается, лазерный демонстратор ляжет в основу лазерного оружия Германии. Контракт на его изготовление колеблется в диапазоне "двузначной миллионной суммы". До конца года демонстратор планируется установить на борту фрегата "Саксония", он будет испытан в Северном и Балтийском морях.
Мощность лазера составит около 20 кВт. От успеха испытаний зависит, будет ли технология использоваться в вооруженных силах Германии.
НОВОСТИ
- 19:30 28.01.2021
- По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек - Росстат
- 19:15 28.01.2021
- Росстат отметил рост цен на бензин с 18 по 24 января
- 18:51 28.01.2021
- В России нет распространения "британского" штамма коронавируса - Попова
- 18:46 28.01.2021
- Глава Роспотребнадзора надеется, что отказаться от масок можно будет уже в этом году
- 17:58 28.01.2021
- Собянин: Общие собрания собственников можно проводить на единой онлайн-платформе
- 17:40 28.01.2021
- Население РФ в прошлом году сократилось более чем на полмиллиона человек - СМИ
- 17:12 28.01.2021
- В СПЧ в целях борьбы с коррупцией предложили сократить госаппарат
- 17:00 28.01.2021
- Почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости - Котяков
- 16:32 28.01.2021
- Человек после вакцинации может быть носителем коронавируса - глава НИИ гриппа
- 16:12 28.01.2021
- Пандемия в России постепенно отступает - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать