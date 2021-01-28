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НОВОСТИ

У Германии скоро может появиться свое лазерное оружие

20:11 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление по закупкам Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) выдало разрешение на испытание лазерного демонстратора на борту германского фрегата в открытом море. Об этом сообщили в четверг компания Rheinmetall ("Райнметаль") и концерн MBDA (МБДА).

Как ожидается, лазерный демонстратор ляжет в основу лазерного оружия Германии. Контракт на его изготовление колеблется в диапазоне "двузначной миллионной суммы". До конца года демонстратор планируется установить на борту фрегата "Саксония", он будет испытан в Северном и Балтийском морях.

Мощность лазера составит около 20 кВт. От успеха испытаний зависит, будет ли технология использоваться в вооруженных силах Германии.

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