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Полиция ищет еще пятерых участников противоправнх действий в Москве 23 января

23:06 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы установили еще пять человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве 23 января. Ведется розыск этих людей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлены личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованном мероприятии в центре Москвы. Принимаются меры к их розыску и задержанию", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что все они будут привлечены к уголовной ответственности.

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