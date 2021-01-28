Полиция ищет еще пятерых участников противоправнх действий в Москве 23 января
23:06 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы установили еще пять человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве 23 января. Ведется розыск этих людей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время установлены личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованном мероприятии в центре Москвы. Принимаются меры к их розыску и задержанию", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что все они будут привлечены к уголовной ответственности.
НОВОСТИ
- 20:11 28.01.2021
- У Германии скоро может появиться свое лазерное оружие
- 19:30 28.01.2021
- По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек - Росстат
- 19:15 28.01.2021
- Росстат отметил рост цен на бензин с 18 по 24 января
- 18:51 28.01.2021
- В России нет распространения "британского" штамма коронавируса - Попова
- 18:46 28.01.2021
- Глава Роспотребнадзора надеется, что отказаться от масок можно будет уже в этом году
- 17:58 28.01.2021
- Собянин: Общие собрания собственников можно проводить на единой онлайн-платформе
- 17:40 28.01.2021
- Население РФ в прошлом году сократилось более чем на полмиллиона человек - СМИ
- 17:12 28.01.2021
- В СПЧ в целях борьбы с коррупцией предложили сократить госаппарат
- 17:00 28.01.2021
- Почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости - Котяков
- 16:32 28.01.2021
- Человек после вакцинации может быть носителем коронавируса - глава НИИ гриппа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать