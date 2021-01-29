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Василий Лановой умер на 88-м году жизни

09:00 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко.

"Василий Семенович скончался", - сказала она.

Ранее в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист переведен в реанимацию.

2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 г. был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина.

Среди его наград - орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

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