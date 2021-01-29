Владимир Зеленский одобрил новые антироссийские санкции
09:05 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент Украины одобрил новые антироссийские санкции. В соответствии с указом Владимира Зеленского под ограничительные меры попали юридические и физические лица. Сам санкционный список не опубликован.
На днях правительство Украины одобрило санкции в отношении дюжины российских авиапереозчиков, в числе которых оказался и летный отряд Министерства обороны.
Компаниям вменяют полеты над Крымом и хотят закрыть воздушное пространство над территорией Украины. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 29.01.2021
- Мнение Маргариты Симоньян о присоединении Донбасса к РФ является ее личной точкой зрения - Захарова
- 10:00 29.01.2021
- От SpaceX требуют отчитаться о гражданстве ее сотрудников
- 09:32 29.01.2021
- Наследники ученых Атомного проекта выступили против установки фигуры Берии на ВДНХ
- 09:20 29.01.2021
- Байден «не сдерживался» во время разговора с Путиным - Псаки
- 09:00 29.01.2021
- Василий Лановой умер на 88-м году жизни
- 23:06 28.01.2021
- Полиция ищет еще пятерых участников противоправных действий в Москве 23 января
- 20:11 28.01.2021
- У Германии скоро может появиться свое лазерное оружие
- 19:30 28.01.2021
- По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек - Росстат
- 19:15 28.01.2021
- Росстат отметил рост цен на бензин с 18 по 24 января
- 18:51 28.01.2021
- В России нет распространения "британского" штамма коронавируса - Попова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать