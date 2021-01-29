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НОВОСТИ

Владимир Зеленский одобрил новые антироссийские санкции

09:05 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины одобрил новые антироссийские санкции. В соответствии с указом Владимира Зеленского под ограничительные меры попали юридические и физические лица. Сам санкционный список не опубликован.

На днях правительство Украины одобрило санкции в отношении дюжины российских авиапереозчиков, в числе которых оказался и летный отряд Министерства обороны.

Компаниям вменяют полеты над Крымом и хотят закрыть воздушное пространство над территорией Украины.  Эхо Москвы

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