Владимир Зеленский одобрил новые антироссийские санкции

09:05 Источник: Эхо Москвы

Президент Украины одобрил новые антироссийские санкции. В соответствии с указом Владимира Зеленского под ограничительные меры попали юридические и физические лица. Сам санкционный список не опубликован.

На днях правительство Украины одобрило санкции в отношении дюжины российских авиапереозчиков, в числе которых оказался и летный отряд Министерства обороны.

Компаниям вменяют полеты над Крымом и хотят закрыть воздушное пространство над территорией Украины. Эхо Москвы