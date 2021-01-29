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Байден «не сдерживался» во время разговора с Путиным - Псаки

09:20 29.01.2021 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным «не сдерживался» и откровенно говорил о своих опасениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Он (Байден) никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», – отметила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что у американского президента были «четкие цели», которые ему удалось реализовать во время этих переговоров.  Газета.Ru

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