Байден «не сдерживался» во время разговора с Путиным - Псаки
09:20 29.01.2021 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным «не сдерживался» и откровенно говорил о своих опасениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
«Он (Байден) никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», – отметила Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что у американского президента были «четкие цели», которые ему удалось реализовать во время этих переговоров. Газета.Ru
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