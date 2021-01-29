Наследники ученых Атомного проекта выступили против установки фигуры Берии на ВДНХ
09:32 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Дети и внуки ученых Атомного проекта выступили против установки фигуры Берии на ВДНХ. В их открытом письме, опубликованном в Новой газете, они обвинили «Росатом» в попытке «обелить» и «придать респектабельный статус» личности наркома внутренних дел СССР, установив его фигуру в павильоне атомной энергии наравне с научными руководителями проекта.
Ранее пресс-службе «Росатома» заявили, что «рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным, так как он курировал создание советского ядерного оружия. Письмо, которое подписали около 30 родственников академиков и профессоров Атомного проекта, направлено в администрацию президента и госкорпорацию «Росатом». Эхо Москвы
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