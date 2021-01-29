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От SpaceX требуют отчитаться о гражданстве ее сотрудников

10:00 29.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти США требуют от SpaceX отчитаться о гражданстве её сотрудников. Иск против предпринимателя Илона Маска был подан на фоне подозрений в предвзятом отношении к иммигрантам при приёме на работу. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы.

По его информации, летом 2020 года неназванный мужчина утверждал, что в марте сотрудники SpaceX в ходе собеседования попросили его подтвердить законность его проживания на территории США. Позднее мужчине без американского гражданства было отказано в трудоустройстве.

SpaceX была основана в 2002 году. Частная компания занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.  Говорит Москва

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