От SpaceX требуют отчитаться о гражданстве ее сотрудников

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти США требуют от SpaceX отчитаться о гражданстве её сотрудников. Иск против предпринимателя Илона Маска был подан на фоне подозрений в предвзятом отношении к иммигрантам при приёме на работу. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы.

По его информации, летом 2020 года неназванный мужчина утверждал, что в марте сотрудники SpaceX в ходе собеседования попросили его подтвердить законность его проживания на территории США. Позднее мужчине без американского гражданства было отказано в трудоустройстве.

SpaceX была основана в 2002 году. Частная компания занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски. Говорит Москва