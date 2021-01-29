Мнение Маргариты Симоньян о присоединении Донбасса к РФ является ее личной точкой зрения - Захарова

10:05 Источник: Эхо Москвы

Мнение главреда т/к RT Маргариты Симоньян о присоединении Донбасса к России является ее личной точкой зрения. Об этом в эфире «Дождя» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне Симоньян, выступая на форуме в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. Эхо Москвы