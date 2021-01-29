В Турции выдали ордера на арест 66 военных по подозрению в связях с путчистами - ТВ
10:20 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура Анкары выдала ордера на арест 66 человек, подозреваемых в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эн-ти-ви.
Рейды начались в самой Анкаре и еще 25 провинциях страны, где находятся подозреваемые. В их числе более 40 военнослужащих, связанных с командованием жандармерии, курсанты и двое так называемых внутренних имамов ФЕТО. Это люди, занимающиеся координацией между завербованными военными и ячейками группировки вне армейских структур.
Отмечается, что большинство из тех, на кого выписаны ордера, ранее были отстранены или уволены со службы. Аресты проводят сотрудники Нацразведки Турции и Главного управления безопасности.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.
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