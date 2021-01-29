На Украине Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене
10:32 29.01.2021 Источник: Газета.Ru
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило в государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича из-за подписания в 2010 году с Россией так называемых Харьковских соглашений. Об этом сообщает сайт ведомства.
В сообщении ведомства говорится, что следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генпрокурора сообщено о подозрении в госизмене Януковичу.
Следствие полагает, что подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России нанесли вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины. В ГБР указывают, что вследствие подписания данного документа также «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.
Согласно условиям соглашений, Украине была предоставлена скидка на газ в обмен на продление пребывания российского флота в Крыму на 25 лет. После того, как Крым в 2014 году воссоединился с РФ, президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия этих соглашений.
В 2019 году Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Газета.Ru
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