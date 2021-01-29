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Титов предложил Путину обнулить НДС и ввести специальный налоговый режим для общепита

11:00 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", а также снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый УСН-общепит с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников", - отмечается в письме, выдержки из которого привела пресс-служба.

Также Титов предложил подумать о "возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%". Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%, напомнил он.

По мнению бизнес-омбудсмена, реализация таких мер создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки. Он отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.

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