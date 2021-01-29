Китай в 2020 году экспортировал более 220 млрд масок
11:05 29.01.2021 Источник: Интерфакс
Китай экспортировал более 220 млрд защитных масок за 2020 год в более чем 200 стран и регионов, сообщил заместитель главы министерства коммерции КНР Цянь Кэмин.
"Мы активно развиваем свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств, поставили более 220 млрд защитных масок в более чем в 200 стран и регионов, а также 2,3 млрд защитных костюмов и один миллиард наборов реактивов для тестов", - приводит слова Цянь Кэмина Минкоммерции.
В 2020 году китайская экономика увеличилась на 2,3%. Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, КНР, вероятно, единственная из крупных мировых экономик показала рост на фоне пандемии коронавируса.
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