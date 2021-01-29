В Эквадоре продали десятки тысяч доз поддельной вакцины от коронавируса

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Эквадоре пациентам продали десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19. В этом уличили Центр альтернативной медицины в городе Кито. Его сотрудники ввели пациентам 70 тысяч доз поддельного препарата от коронавируса.

При этом курс «вакцинации» состоял из трёх доз, каждая из которых стоила $15, сообщает издание El Comercio со ссылкой на секретаря местной мэрии по вопросам безопасности и управления Сезара Диаса. На данный момент учреждение закрыто, указано в сообщении.