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НОВОСТИ

В Эквадоре продали десятки тысяч доз поддельной вакцины от коронавируса

11:20 29.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Эквадоре пациентам продали десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19. В этом уличили Центр альтернативной медицины в городе Кито. Его сотрудники ввели пациентам 70 тысяч доз поддельного препарата от коронавируса.

При этом курс «вакцинации» состоял из трёх доз, каждая из которых стоила $15, сообщает издание El Comercio со ссылкой на секретаря местной мэрии по вопросам безопасности и управления Сезара Диаса. На данный момент учреждение закрыто, указано в сообщении.

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