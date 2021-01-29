В России выявили 19 238 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238. Общее количество инфицированных достигло 3 813 048, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 26 204, до 3 255 462. Доля вылечившихся, по данным штаба, возросла до 85,4% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 534 против 575 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 185 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,89%, следует из данных штаба.