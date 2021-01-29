Китай не будет признавать британские заморские паспорта жителей Гонконга
12:05 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти не будут признавать паспорта британских заморских территорий жителей Гонконга, которым Лондон с 31 января предложит особые визы и облегчит возможность получения подданства Великобритании. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Британская сторона продолжает игнорировать факт того, что Гонконг был возвращен Китаю 24 года назад, - сообщил он на регулярном брифинге. - Лондон рассчитывает превратить многих гонконгцев во второстепенных британских подданных. <…> Китай выражает по этому поводу крайнее недовольство, мы категорически против. С 31 января наша страна больше не признает заморские паспорта Великобритании".
По словам дипломата, Пекин "видит разницу между британскими заморскими паспортами прежде и теперь". "Это серьезное нарушение суверенитета Китая, грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутреннюю политику КНР, несоблюдение основополагающих принципов международного права", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
До передачи Гонконга КНР в 1997 году его жители могли в добровольном порядке получить статус британского подданного, проживающего на заморских территориях, и специальный загранпаспорт, который не освобождал их от миграционного контроля в Великобритании, однако давал некоторые привилегии при пребывании в Соединенном Королевстве. На текущий момент такими спецпаспортами обладают порядка 300 тыс. из 7,4 млн гонконгцев.
С 31 января жители Гонконга, имеющие заморский паспорт Великобритании, а также их родственники имеют право по специальной визе получить разрешение на пребывание в этой стране на два срока продолжительностью по 30 месяцев или один пятилетний период. Таким образом, они могут претендовать на британское подданство.
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