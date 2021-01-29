Вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля - Песков
13:00 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.
"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.
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