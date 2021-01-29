13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация.

"[Ко] мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", - рассказал президент в пятницу на встрече со студенческой молодежью, сообщает агентство БелТА.