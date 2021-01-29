В состав ВМФ России в 2021 году войдут более 40 кораблей и судов

13:20 Источник: Интерфакс

Состав Военно-морского флота России пополнят в этом году более 40 кораблей и судов, сообщил начальник главного штаба ВМФ - первый заместитель главнокомандующего ВМФ Александр Витко.

"Более 40 кораблей и судов", - сказал Витко журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос после спуска на воду патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов" для Черноморского флота (ЧФ).

В частности, в состав ЧФ в этом году войдут 5-6 кораблей, уточнил заместитель главнокомандующего.

Корабли проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Они способны развивать скорость в 30 узлов, имеют водоизмещение около 1,3 тысячи тонн. Численность экипажа - 80 человек, дальность плавания - 6 тысяч морских миль.



