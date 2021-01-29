ЕС может заблокировать экспорт вакцины от коронавируса в Великобританию

13:32 Источник: Коммерсант.ru

Евросоюз из-за дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, сообщает газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля. По его словам, Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech.

По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта.

Господин Мишель сообщил, что ЕС рассматривает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Великобритания ранее заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Коммерсантъ