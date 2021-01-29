Новое назначение генерала, уволенного по делу Голунова, прокомментировали в Кремле

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали новое назначение уволенного по делу Голунова генерала. Сегодня стало известно, что Юрий Девяткин возглавил брянскую Счётную палату.

«Я не располагаю такой информацией. Это не наша прерогатива. Это не относится, если я правильно понимаю, к номенклатуре президента», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До 2019 года Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД. Его уволили из-за скандального дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Говорит Москва