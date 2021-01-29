Экзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут в мае
14:12 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Экзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, проведут в мае. Основной срок проведения ГВЭ для 11-классников запланирован с 24-го по 28 мая.
Кроме того, в расписании предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения экзаменов по русскому языку и математике. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Экзамены планируется провести по заданиям, основанным на спецификации материалов ЕГЭ. Эхо Москвы
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