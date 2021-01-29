В конце 2020 года армия получила 11 баллистических ракет
14:32 29.01.2021 Источник: Интерфакс
Дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", 11 баллистических ракет и 15 новых самолетов поступили в войска в четвертом квартале прошлого года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", - сказал замминистра в пятницу в ходе Единого дня военной приемки.
По словам Криворучко, войскам поставлены 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", более 920 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки. В Воздушно-космические силы поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей"), 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций.
"В интересах Военно-морского флота поставлено 4 новых боевых корабля, одна новая и одна отремонтированная подводная лодка, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс "Бал", - заявил Криворучко.
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