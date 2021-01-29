Боррель обсудит в Москве двусторонние отношения, пандемию, Иран, Украину, Навального

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест блогера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится в Россию, прибыв вечером в четверг 4 февраля и отбыв в субботу 6 февраля. Это будет первый визит в Россию верховного представителя с 2017 года", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета по отношениям между ЕС и Россией". "Он обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения реализации иранской ядерной сделки, глобальные ответные меры на пандемию коронавируса, изменение климата и другие вопросы, - поясняется в заявлении. - Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также проблемы основных свобод и прав человека в России в более широком смысле также будут включены в его повестку дня".