Боррель обсудит в Москве двусторонние отношения, пандемию, Иран, Украину, Навального
15:00 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест блогера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится в Россию, прибыв вечером в четверг 4 февраля и отбыв в субботу 6 февраля. Это будет первый визит в Россию верховного представителя с 2017 года", - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что "визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета по отношениям между ЕС и Россией". "Он обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения реализации иранской ядерной сделки, глобальные ответные меры на пандемию коронавируса, изменение климата и другие вопросы, - поясняется в заявлении. - Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также проблемы основных свобод и прав человека в России в более широком смысле также будут включены в его повестку дня".
НОВОСТИ
- 16:12 29.01.2021
- Пандемия коронавируса может начать отступать уже после февраля-марта - Мурашко
- 16:00 29.01.2021
- Украинские силовики за неделю 32 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике
- 15:32 29.01.2021
- Генпрокуратура проведет проверку очистки крыш домов от снега в регионах
- 15:12 29.01.2021
- Русскоязычный покупатель приобрел картину Боттичелли за $92 млн
- 14:32 29.01.2021
- В конце 2020 года армия получила 11 баллистических ракет
- 14:12 29.01.2021
- Экзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут в мае
- 14:00 29.01.2021
- Новое назначение генерала, уволенного по делу Голунова, прокомментировали в Кремле
- 13:32 29.01.2021
- ЕС может заблокировать экспорт вакцины от коронавируса в Великобританию
- 13:20 29.01.2021
- В состав ВМФ России в 2021 году войдут более 40 кораблей и судов
- 13:05 29.01.2021
- Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать