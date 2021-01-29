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Русскоязычный покупатель приобрел картину Боттичелли за $92 млн

15:12 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Картина художника Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе за $92 миллиона. Торговый дом Sotheby’s уточняет, что «Портрет молодого человека с медальоном» стал самой дорогой работой мастера эпохи Возрождения, когда-либо выставленной на аукционе.

Произведение, которое Ботичелли написал приблизительно в 1480 году, оценивалось экспертами в 80 миллионов долларов. Полотно приобрел русскоязычный покупатель. Его имя не разглашается.  Эхо Москвы

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