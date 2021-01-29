Русскоязычный покупатель приобрел картину Боттичелли за $92 млн
15:12 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Картина художника Сандро Боттичелли ушла с молотка на аукционе за $92 миллиона. Торговый дом Sotheby’s уточняет, что «Портрет молодого человека с медальоном» стал самой дорогой работой мастера эпохи Возрождения, когда-либо выставленной на аукционе.
Произведение, которое Ботичелли написал приблизительно в 1480 году, оценивалось экспертами в 80 миллионов долларов. Полотно приобрел русскоязычный покупатель. Его имя не разглашается. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 29.01.2021
- Пандемия коронавируса может начать отступать уже после февраля-марта - Мурашко
- 16:00 29.01.2021
- Украинские силовики за неделю 32 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике
- 15:32 29.01.2021
- Генпрокуратура проведет проверку очистки крыш домов от снега в регионах
- 15:00 29.01.2021
- Боррель обсудит в Москве двусторонние отношения, пандемию, Иран, Украину, Навального
- 14:32 29.01.2021
- В конце 2020 года армия получила 11 баллистических ракет
- 14:12 29.01.2021
- Экзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут в мае
- 14:00 29.01.2021
- Новое назначение генерала, уволенного по делу Голунова, прокомментировали в Кремле
- 13:32 29.01.2021
- ЕС может заблокировать экспорт вакцины от коронавируса в Великобританию
- 13:20 29.01.2021
- В состав ВМФ России в 2021 году войдут более 40 кораблей и судов
- 13:05 29.01.2021
- Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать