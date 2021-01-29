Генпрокуратура проведет проверку очистки крыш домов от снега в регионах

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура начала проверку очистки крыш домов от снега в регионах. Как сообщили в надзорном ведомстве, особое внимание уделят содержанию дорог, тротуаров, а также многоквартирных домов.

Поводом к проверке стали «участившиеся несчастные случаи со смертельным исходом и серьёзными травмами во многих регионах страны». Говорит Москва