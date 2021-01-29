Украинские силовики за неделю 32 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю 32 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю боевики 45 раз нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. В нарушение второго пункта дополнительных мер, противник совершил 32 огневые провокации", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По данным Народной милиции, украинская армия пять раз обстреливала район Донецкой фильтровальной станции, в том числе из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в нарушение дополнительных мер киевские силовики два раза применяли беспилотные летательные аппараты. В результате срабатывания боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника, погиб военнослужащий ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.